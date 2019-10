Eugen Teodorovici, dupa ce a citit programul de guvernare al PNL: 'E destul de ambiguu, nu prea ai ce sa culegi din el'

Ministrul demis al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a criticat joi, la Oradea, programul de guvernare al liberalilor, afirmând că acesta conţine chestiuni generale, ambigue, cu unele măsuri care au fost deja rezolvate sau demarate de guvernul demis prin moţiune de cenzură, precum split TVA sau supraacciza la carburanţi.

"Am văzut astăzi programul de guvernare lansat. E destul de ambiguu, nu prea ai ce să culegi din el ca elemente concrete, numai generalităţi. Nu pot să ştiu exact, au spus că venituri nu taie, dar nu au spus dacă nu cumva le îngheaţă şi atunci probabil că vor mai fi ajustări semnificative pe pensii, salarii, bani de investiţii. Spuneau, la un moment dat, că vor să oprească noul proiect programul guvernamental început de noi pe dezvoltare şi investiţii. Uitându-mă pe programul lor de guvernare sunt foarte multe elemente care s-au şi rezolvat, sunt multe făcute de noi, acte normative, publicate în Monitorul Oficial. Adică sunt aspecte clare. Sunt unele care au trecut de Senat la vot şi cu votul liberalilor, în Comisia de buget-finanţe, cum ar fi split TVA-ul, pe care l-am văzut acolo trecut. De ce sunt trecute la măsuri, nu ştiu", a declarat ministrul, în conferinţă de presă.

Eugen Teodorovici a menţionat şi măsura privind eliminarea supraaccizei pentru carburanţi.

"Supraacciza la carburanţi. Eu am iniţiat această idee. Mi-aş dori foarte mult să o facă dânşii. Numai că trebuie să aibă în vedere o chestiune: să plafoneze preţul la pompă pe o anumită perioadă fixă. Practic, reduci supraacciza şi cu cât reduci supraacciza, cu atât plafonezi la pompă costul la carburant. Şi spui că pentru şase luni sau un an nu ai voie să creşti preţul la pompă, mai puţin în situaţiile în care pe piaţa internaţională există vreo fluctuaţie. Pentru ca piaţa să se aşeze", a spus el.

Teodorovici a mai declarat că ar fi curios să vadă primele trei măsuri ale viitorului ministrului de finanţe, despre care, fără a-i menţiona numele, a susţinut că are "o experienţă neplăcută în banca în care acesta lucrase".

"Aş vrea să le prezinte public. Că teorie am văzut multă, dezinformare am văzut foarte multă, minciună am văzut foarte multă. Nu ştiu dacă va fi până în final, pentru că Banca Naţională are totuşi reţineri ca o astfel de persoană să fie numită în funcţia de ministru de finanţe. Ştim foarte clar experienţa domniei-sale, neplăcută, în banca în care a lucrat. Şi, practic, din funcţia de ministru de finanţe, ai acces la nişte informaţii şi din zona bancară. Repet, mi-aş dori foarte mult să fie puşi oameni pe care să te poţi baza. Dincolo de politica din România, trebuie să vedem interesul acestei ţări. Şi m-aş bucura foarte mult ca persoana care vine pe acel fotoliu să continue măsurile bune, unde face altceva, să spună de ce face acel lucru, chestiuni asumate", a subliniat Eugen Teodorovici.

Întrebat care ar fi indicatorii pe care îi lasă în draftul proiectului legii de buget, ministrul a declarat că principalul indicator pe care România îl discută şi "la cafeaua de seară" este desigur deficitul bugetar (cash) de sub 3%.

"Comisia Europeană ne judecă după cel în sistem ESA. Sub 3%, undeva pe la 2,90 şi ceva, dacă nu mă înşel. Pentru anul viitor, sub 3%, asta este ceea ce noi am pregătit în proiectul de buget. Urma să fie definitivat de întreaga echipă de la Ministerul de Finanţe. Este propunerea mea de buget. Mai departe nu pot să garantez că noul guvern va merge pe aceeaşi zonă", a afirmat Teodorovici.

