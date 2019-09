Eugen Teodorovici: Guvernul nu poate emite ordonante de urgenta, nefiind echipa completa

Eugen Teodorovici 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat astazi ca Guvernul nu se poate intruni in sedinte si nu poate nici sa emita ordonante de urgenta, avand in vedere ca echipa este incompleta. "Putem avea (sedinta, n.r.) doar daca echipa guvernamentala este completa. Eu, totusi, stau si ma intreb si - sincer va spun, dincolo de orice fel de zona politica - cred ca este o dovada de iresponsabilitate sa lasi un guvern, indiferent care ar fi acela, fara instrumentul de a legifera. Daca - Doamne fereste! - se intampla astazi o calamitate si pentru a rezolva o problema punctuala este nevoie de un act normativ la nivel de legislatie primara, adica ordonanta de urgenta, nu se poate emite o or ...