Eugen Teodorovici și-a anunțat OFICIAL candidatura la șefia PSD: Nu vreau sa ne batem pentru pragul electoral

Senatorul Eugen Teodorovici și-a anunțat, în curtea sediului PSD din Kiseleff, candidatura la Congresul PSD pentru șefia partidului. Teodorovici consideră că sub conducerea lui Marcel Ciolacu, PSD nu face opoziție și riscă să ajungă un partid mic, care se va zbate pentru a face pragul electoral.

Citește și: Raluca Turcan scapă porumbelul: prioritatea noastră este organizarea alegerilor

”Nu poți sta în opoziție și să dai din coadă pe lângă Iohannis, în timp ce Iohannis calcă în picioare PSD. Nu cred că s-au făcut înțelegeri cu președintele Iohannis sau era mai bine să se fi făcut, decât să se datoreze prostiei.

În opoziție, partidele cresc, dar PSD scade. Am scăzut sub cota de la prezidențiale, dar și sub cota la europarlamentare. Nu-mi doresc să ajungem un partid care se bate pentru a face pragul electoral. Așadar, am venit astăzi aici pentru a-mi anunța candidatura la Congresul PSD.”, a anunțat Eugen Teodorovici.