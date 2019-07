Eugen Teodorovici iși intra in rolul de șef: 'Nu strica sa lasam si un pic asa de... nu neaparat de rebeliune, un pic de aer mai nou, nu de #rezist, de #insist'

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, spune că partidul nu trebuie să aibă o atitudine pasivă, ci să facă paşi în faţă, având în vedere că "lumea de la noi aşteaptă foarte mult, pentru că aşa i-am obişnuit". El afirmă că şi reforma clasei politice se va putea face "dacă PSD-ul şi când PSD-ul se va... nu neapărat reforma, că poate asta sperie, va fi ceea ce lumea vrea să fie de la acest partid". "De asemenea, nu strică să lăsăm şi un pic aşa de... nu neapărat de rebeliune, un pic de aer d-ăsta mai nou, nu de #rezist, de #insist, că trebuie să înţelegem cu toţii că trebuie să insistăm în a continua lucrurile bune (...) A rezista nu este o mare onoare, din păcate au rezistat foarte mulţi şi în mod nejustificat", mai spune Teodorovici.

"Spunea mai devreme puţin Mihai (Fifor - n.r.) de faptul că apreciază, să spunem, că nu s-au făcut paşi în spate. Eu spun că trebuie să ne schimbăm această abordare şi trebuie să apreciem atunci când se fac paşi în faţă, nu trebuie să ne mulţumim cu o poziţie, să spunem, pasivă sau de acest fel. Trebuie să fim toţi conectaţi, doritori, determinaţi şi cu argumente să facem paşi în faţă, pentru că putem să facem paşi în faţă, e adevărat, lumea de la noi aşteaptă foarte mult, pentru că aşa i-am obişnuit, această ţară, să facem pentru români, nu am dat motive de dezamăgire pe fond în ţară, adică nu am tăiat din venituri, nu am blocat investiţii", a afirmat Teodorovici, vineri, la Conferinţa Judeţeană de Alegeri a PSD Bistriţa-Năsăud.

El a spus că reforma clasei politice în România se va putea produce "dacă PSD-ul şi când PSD-ul se va... nu neapărat reforma, că poate asta sperie, va fi ceea ce lumea vrea să fie de la acest partid".

"Am o mare dezamăgire şi un mare regret faţă de mine, că n-am făcut înainte de un anumit moment în acest partid, n-am fost eu, cum sunt de obicei. Bine, acuma şi sfătuit de foarte mulţi, nu e momentul, lasă, nu spune, stai aşa, aşteaptă, lucruri de genul ăsta, care nu mă caracterizează şi ăsta este un regret pe care îl am faţă de mine şi probabil o să-l am toată viaţa, nespunând la momentul respectiv, înainte de un anumit moment critic al partidului nostru, ceea ce trebuiau să spună toţi liderii prezenţi la conducerea partidului", a susţinut Teodorovici.

El a afirmat că partidul trebuie deschis către tineri, către români care nu au o orientare politică.

"De asemenea, nu strică să lăsăm şi un pic aşa de... nu neapărat de rebeliune, un pic de aer d-ăsta mai nou, nu de #rezist, de #insist, că trebuie să înţelegem cu toţii că trebuie să insistăm în a continua lucrurile bune, în a face lucrurile bune pentru această ţară. A rezista nu este o mare onoare, din păcate au rezistat foarte mulţi şi în mod nejustificat, dar a insista în a schimba lucrurile în bine, cred că asta trebuie să fie o valoare. Şi atunci, cum spuneam, trebuie să ne schimbăm cu toţii, să deschidem acest dialog, să nu ne ferim să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne sperie competiţia şi să acceptăm că discuţia în partid trebuie să se poarte ţinând cont de partid, şi nu de persoane", a mai spus Teodorovici.

