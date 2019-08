Eugen Teodorovici, in plina criza guvernamentala: Am facut cam toate greșelile

Coaliția PSD-ALDE atârnă de un fir de ață, din cauza rectificării bugetare, iar ministrul de Finanțe se confesează pe Facebook, susținând că a făcut cam toate greșelile pentru om de vârstă medie.

''Am făcut cam toate greșelile pe care un om de vârstă medie, ca mine, le poate face.

Am trăit majoritatea sentimentelor pe care un om le poate avea, din primii ani ai vieții până la vârsta maturității.

Am muncit mult și am insistat continuu ca să schimb cutume, mentalități și percepții ce păreau de neschimbat.

Am întâlnit atât de mulți oameni care mi-au marcat existența.

Am riscat, am îndurat, am strigat, am căzut și m-am ridicat de tot atâtea ori.

Am învățat din toate experiențele prin care am trecut și mi-am găsit motivația în înfruntările pe care le-am avut.

Am răspuns și nu doar am rezistat provocărilor din viața personală și cea profesională.

Am înțeles că niciun sacrificiu nu este inutil atunci când vrei să faci ceea ce alții nu au curajul să facă.

Am îndrăznit să acționez în pofida tuturor barierelor văzute și nevăzute, pentru că am găsit soluții acolo unde alții vedeau numai riscuri.

Am insistat să iau atitudine și să îmi asum decizii atunci când alții doar au șoptit, vorbit sau comentat de pe margine.

Iar fiecare an ce trece în viața mea nu face decât să-mi reconfirme alegerea #insistpentruRomania și crezul meu inspirat din profunzimea lui „ce nu te omoară te face mai puternic”.'', a scris Eugen Teodorovici.