Eugen Teodorovici lanseaza un scenariu HORROR pentru Romania: Daca motiunea va trece, nimeni NU va putea inchide bugetul

Bugetul arata foarte bine in acest moment, dar, daca trece motiunea de cenzura, nimeni nu va putea sa inchida bugetul pentru anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa, conform Agerpres. "Bugetul pe anul viitor, ca m-ati intrebat, depinde de motiune. Acum arata foarte bine. Acum arata foarte bine si tot ce am promis pentru anul viitor si anii care urmeaza va fi aplicat. Dar cu siguranta, va spun sigur ca daca ea va trece anul viitor nimeni nu va inchide bugetul. Sigur, sigur. Pun si un pariu ca nu se va inchide anul viitor fara taieri in cazul in care va veni Opozitia, adica acesti netoti ai zonei economice. Nu va place declara ...