Eugen Teodorovici, legat de candidatura: Vreau sa arat ca un presedinte poate sa faca, nu doar sa taca

Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a scris astazi, pe , ce l-a determinat sa intre in cursa pentru Cotroceni. „Vreau sa arat ca un presedinte poate sa faca, nu doar sa vorbeasca sau doar sa taca", afirma Teodorovici. „Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competitia interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale. Noua lege a pensiilor a fost respinsa. Eugen Teodorovici garanteaza maririle de pensii Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata si mai mult echilibru intr-o civilizatie care ezita uneori sa-si manifeste credinta in valorile mostenite, de teama a nu fi catalogata ...