Eugen Teodorovici, mesaj pentru tinerii care participa la programul de intership al Guvernului: ''V-o spun foarte transant, nu am de ce sa va vand o marfa altfel decat este''

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, le-a explicat tinerilor care participa la programul de internship al Guvernului ca in cazul in care isi doresc sa intre in administratia publica sa se pregateasca pentru ca vor fi injurati zi de zi. Teodorovici le-a spus ca pe langa "injuraturi" din pozitiile guvernamentale se pot aduce schimbari pentru societate, iar aceasta este motivatia. "Spunea colega noastra ca intrati intr-un mediu adecvat. Nu! Va spun eu: intrati intr-un mediu sau veti da piept cu o zona in care cei care lucreaza aici sunt injurati zi de zi. Noi, cei din administratia publica, reprezentam aceea zona mult hulita de tara si, de multe ori, repet, pe buna dreptate, dar si locul din care se pot face lu ...