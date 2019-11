Eugen Teodorovici: Nu am de gand sa imi dau demisia; un congres trebuie facut cat mai repede

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a subliniat marţi seară, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional la partidului, că nu intenţionează să îşi înainteze demisia, adăugând că este necesară organizarea unui congres al formaţiunii. Întrebat dacă Marcel Ciolacu i-a cerut demisia din funcţia de preşedinte executiv, Teodorovici a spus că nu. "Am spus-o clar că nu (am de gând să îmi dau demisia, n.r.). Pentru că sunt votat de un număr important de colegi din congres şi cred că ar fi fost lipsă de respect faţă de acest vot. Eu, niciodată, nu am cedat în faţa unor competiţii şi cred că e statutar şi un bun exemplu dat de noi, cei din PSD, faţă de întreaga ţară, că ne respectăm ceea ce noi am aprobat în congres, adică statutul", a arătat el într-o declaraţie acordată presei. Teodorovici a apreciat că este necesară organizarea unui congres, dar numai după parcurgerea unor paşi necesari. "Un congres trebuie făcut cât mai repede, dar ţinând cont de nişte etape care trebuie să fie parcurse, ţinând cont de ceea ce înseamnă la nivel local, poate, o discuţie, conferinţele necesare. Toţi paşii pentru a pregăti un congres, inclusiv - poate - cu modificări de statut. Poate sunt elemente care trebuie aduse ca modificare, pentru că lumea de la noi asta aşteaptă: un cod de conduită, de integritate, criterii foarte clare pentru ca cei care vor să acceadă în funcţiile de conducere ale partidului să înţeleagă în primul rând că e nevoie de oameni care să aibă la bază o pregătire temeinică. Să înţeleagă că deciziile în CEx se iau nu pentru partid, se iau decizii pentru ţară", a precizat el. Întrebat dacă a purtat negocieri cu Marcel Ciolacu sau dacă acesta i-a făcut vreo ofertă, Teodorescu a replicat că nu poate "vinde" votul pe care i l-au acordat social-democraţii în cadrul Congresului. "M-ar fi jignit. Cred că ştiu foarte bine toţi colegii mei din partid şi cei care mă cunosc că nu se poate vinde un vot pe care l-ai primit. PSD nu este de vânzare, nu este preţ pentru a vinde sau pentru a cumpăra PSD", a mai spus el. Totodată, a apreciat că trebuie realizată o analiză a modului în care s-a desfăşurat campania pentru alegerile prezidenţiale, atât la nivel central, cât şi local. "Trebuie să îşi asume toţi cei care au fost implicaţi în acest proces electoral, trebuie să aibă propria analiză. O analiză colectivă, la nivel de partid. Şi fiecare să îşi asume partea de vină, trebuie făcut acest lucru", a spus el. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)