Eugen Teodorovici nu se dezice de Liviu Dragnea: ''a fost al nostru''

Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, in cadrul conferintei de alegere a noii conduceri a filialei din Dolj, a tinut sa precizeze colegilor sai de partid ca fostul lider PSD Liviu Dragnea ''a fost al nostru'' cu bune si cu rele. De asemenea, Teodorvici a amintit despre protestatarii care intampina delegatiile guvernamentale in tara si a spus ca membrii PSD sunt acuzati zi de zi ca sunt hoti sau criminali. Eugen Teodorovici a anuntat ca isi da demisia, dar in anumite conditii „Ne-au facut inclusiv sa ce, sa nu putem sa pronuntam numele presedintelui Dragnea. De ce? Am spus-o si la televizor, n-am avut o relatie buna cu Liviu Dragnea, toata lumea o stie. (…) ...