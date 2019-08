Eugen Teodorovici: ''O reducere cu cel putin 20% a personalului din administratie ar eficientiza sistemul public''

teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat astazi ca o reducere cu cel putin 20% a personalului din administratie ar eficientiza sistemul public,care nu a estimat, totusi, vreun procent de reducere a bugetarilor in urmatoarele 12 luni. Teodorvici spune ca pentru o astfel de masura ar trebui un pact politic, cu elemente clar stabilite, care sa prevada ca Romania nu poate depasi un anume numar de personal administrativ, sau alocarea unui anumit procent din PIB, indiferent de partidul sau partidele care se afla la guvernare. „Dar nu se doreste acest lucru”, a spus ministrul. In institutiile si autoritatile publice erau angajati in aprilie 2019 1,234 milioane persoane, din care 795.000 in ...