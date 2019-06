Eugen Teodorovici, REACȚIE -FULGER la AVERTISMENTUL Comisiei Europene privind ținta de deficit

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, reacționează la avertismentul Comisiei Europene privind posibilitatea ca România să depășească ținta de deficit de 3%.

"Referitor la stirea conform careia “Romania risca sa devieze de la tinta de deficit de 3%” precizam urmatoarele:

- Romania a iesit din procedura de deficit excesiv in 2012. Deficitul s-a situat in limitele prevazute de regulile de discplina bugetara europeana continuu dupa aceasta data.

- Guvernul Romaniei este ferm angajat sa ramana in continuare in limitele prevazute de Pactul de stabilitate si crestere

- Precizam ca procedura de abatere semnificativa in care Romania se afla in prezent este doar un mecansim preventiv, semnaland statului respectiv necesitatea de a ramane in limitele Pactului.

- Cresterile salariale trebuie vazute in contextul in care Romania a pierdut continuu si masiv forta de munca. Este o masura necesara pentru a mentine conditii de crestere pe termen lung pentru economia romaneasca", a declarat Eugen Teodorovici pentru ȘTIRIPESURSE.ro.