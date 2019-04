Eugen Teodorovici, reactie dupa ce Klaus Iohannis l-a pus ministru interimar: ''Va astept alaturi de mine pe toti cei care si vreti, si puteti''

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a fost numit ministru interimar si la Fonduri Europene, prin decret semnat de presedintele Iohannis, ca urmare a demisiei Rovanei Plumb, care candideaza pentru Parlamentul European de pe primul loc in lista PSD. Teodorovici anticipeaza ca va sta 45 de zile la ministerul pe care l-a mai condus si in Guvernul Ponta. Eugen Teodorovici, mesaj pentru romanii din Diaspora: Guvernul va negocia un pachet de masuri in sprijinul acestora "Back in business. Revin, chiar si numai pentru o perioada de interimat, la ministerul pe care cu mandrie spun ca l-am creat si coordonat intr-o perioada cand Romania parea ca nu mai are vreo sansa si ca a esuat in privi ...