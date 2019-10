Eugen Teodorovici s-a dezlanțuit la adresa șefului Consiliului Fiscal: 'Iși depașește atribuțiile'

Eugen Teodorovoci, Ministrul Finanţelor spune că Daniel Daianu, Preşedintele Consiliului Fiscal, îşi depăşeşte atribuţiile, iar opoziţia doreşte tăieri masive de posturi şi aplicarea unor noi taxe.

Teodorovici și Dăianu au avut un schimb de replici la o conferință pe tema investițiilor organziată de DC News. "Mă miră declaraţia domniei sale, îşi depăşeşte atribuţiile de Preşedinte al Consiliului Fiscal. Acest consiliu are alte atribuţii, emit opinii atunci când se fac bugete, opinii de care noi ţinem cont dar suntem liber să avem şi noi opinia noastră. S-a văzut an de an, ce am spus noi a fost şi ceea ce a fost corect. Dar în timpul ăsta am o întrebare clară şi răspuns foarte clar. Da, asta doreşte opoziţia, tăieri masive, concedieri şi fel de fel de alte aplicări de taxe. Asta ştiu să facă", a declarat Teodorovici, conform Mediafax.

Ministrul a mai comentat despre eventuala schimbare a guvernului că măsurile propuse de opoziţie vizează nişte măsuri cu impact mare asupra bugetului, dar care sunt înaintate fără consultarea Consiliului Fiscal şi nu au o bază întemeiată. "Mă uit la ce propun ei ca şi măsuri. Dacă vă uitaţi la ce propuneau cei de la Partidul Naţional Liberal, fel de fel de măsuri care implicau un impact bugetar foarte mare, dar nu au spus deloc de unde vin acele surse de bani. Probabil că vor să taie, ca să compenseze ceea ce dânşii vor să aplice. Spuneau de reduceri. V-aţi uitat, e o nebunie de programe prin care vor ei să atragă electroratul, dar nu este corect pentru că eşti obligat şi legea 69/2010 spune foarte clar că un program de guvernare, atunci când el se concepe, este obligatoriu să ai un punct de vedere, fie al Guvernului, fie al Consiliului Fiscal, ca lumea să îneţeleagă ceea ce propui ca partid politic este şi sustenabil. Aşa promisiuni deşarte pot face toţi politicienii", a declarat Ministrul Finanţelor.