Eugen Teodorovici se ia de ANAF: Romania are nevoie de si mai multi bani

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat astazi ca Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB. "Urmeaza o rectificare bugetara care se face dupa primele sase luni si trebuie sa stim exact daca ANAF este si trebuie sa ramana in planul de colectare pe care il are impus de ministrul de Finante", a spus Teodorvici. Eugen Teodorovici, reactie dupa ce Klaus Iohannis l-a pus ministru interimar: ''Va astept alaturi de mine pe toti cei care si vreti, si puteti'' Minsitrul a adaugat ca a cerut ANAF sa cre ...