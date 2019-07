Eugen Teodorovici: Toti marii pasi inainte ai acestei tari s-au facut sub guvernari PSD

Eugen Teodorovici 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca ”toti marii pasi inainte ai acestei tari s-au facut sub guvernari PSD” si le-a transmis social-democratilor din judetele Mures si Sibiu, cu care a avut sambata intalniri, ca PSD poate castiga oricand o competitie ”indiferent de numarul competitorilor, de pozitia de pe care pornesc”. ”Azi am petrecut inca o zi plina de energie si entuziasm. De la Reghin, orasul viorilor, unde am gasit sensibilitatea si talentul pe care doar muzica si dansul le cuprind magistral, pana la intalnirea cu colegii nostri din organizatiile PSD, cu oameni strasnici, cu prieteni vechi si mai noi din Targu Mures, orasul inimilor si Sibiu ...