Eugen Tomac anunta posibilii candidati pentru Palatul Cotroceni! Care sunt favoritii

Eugen Tomac a anuntat, vineri, ca PMP va comanda un sondaj de opinie pentru a vedea care este cea mai potrivita persoana care sa candideze la prezidentiale din partea formatiunii. Cinci persoane vor fi testate, printre care si Eugen Tomac, Robert Turcescu sau Mihai Neamtu. „ Am stabilit ca pasi in prima etapa sa comandam in cel mai scurt timp un sondaj de opinie, unde vor fi testate persoane din interiorul PMP, dar si figuri politice apropiate de PMP sau de dreapta, de linia noastra politica si a presedintelui Basescu. Doar doua nume sunt din partid si trei nume din afara partidului, cu care am discutat si i-am informat ca vrem sa ii testam in ceea ce priveste notorietatea de care se bucura"