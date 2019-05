Eugen Tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PMP, Eugen Tomac, cere prelungirea programului in sectiile de votare din Diaspora. Intr-o postare pe o retea de socializare, liderul PMP adirma ca in anumite state din Uniunea Europeana, votul se desfasoara si pe doua zile: '' Cozile formate la sectiile de vot din Diaspora demonstreaza ca Guvernul PSD vrea sa ingradeasca dreptul acestora de a-si exprima optiunea. Mai ales ca, stiu si ei, romanii plecati la munca in strainatate voteaza traditional impotriva actualei puteri. Partidul Miscarea Populara cere Biroului Electoral Central si Ministerului de Externe sa decida de urgenta prelungirea programului sectiilor de vot din strainatate, astfel incat toti romanii din Diaspora si d ...