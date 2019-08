Eugen Tomac, despre situatia Guvernului: Astia o tin pe Dancila pe pastile

eUGEN tOMAC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eugen Tomac, presedintele PMP, a declarat astazi ca, in acest moment, Guvernul Dancila este in „moarte clinica” si nu mai are sprijin parlamentar. Cel mai decent, spune el, ar fi ca premierul Dancila sa-si prezinte demisia. „Ceea ce este evident, Guvernul actual este in moarte clinica. Astia o tin pe Dancila pe pastile si o mint ca mai au sanse sa ramana la Palatul Victoria si nu inteleg ca, din punct de vedere democratic, acest Guvern nu mai are suport. Cel mai decent, in criza politica, cand un om politic constientizeaza ca nu se mai poate baza pe Parlament, vine si isi prezinta demisia. In mod normal, dupa europarlamentare, un partid care ia bataie, isi da seama ca nu mai are suport po ...