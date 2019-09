Eugen Tomac, dupa verdictul JURI: Principalul vinovat in aceasta chestiune nu este Plumb, ci Viorica Dancila

Eugen Tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat astazi ca premierul trebuie sa renunte la candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si sa se abtina de la orice alta nominalizare pana cand se voteaza motiunea de cenzura, care va fi depusa de Opozitie. "Principalul responsabil pentru aceasta situatie foarte urata in care este pusa tara noastra este doamna Dancila. Prim ministrul nu trebuia sa propuna o persoana vulnerabila pentru o asemenea pozitie importanta. Principalul vinovat in aceasta chestiune nu este Plumb, care atat poate si nu a fost in stare sa-si sustina propria candidatura, ci Viorica Dancila.(...) Romania plateste pentru ca are un prim ministru iresponsabil care a propus o per ...