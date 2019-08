Eugen Tomac: Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea

eugen Tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ALDE nu va parasi guvernarea, crede presedintele PMP, Eugen Tomac. El a declarat ca schimbarea Guvernului inainte de alegerile prezidentiale sau dupa scrutinul din toamna ”este o solutie mult mai buna decat ceea ce avem la ora actuala la Palatul Victoria” si ca ”e un act de patriotism sa trimiti acest Guvern de deliranti in Opozitie”. PMP isi va alege candidatul la prezidentiale! Cine a intrat in cursa Eugen Tomac se asteapta ca ALDE sa ramana in coalitia de guvernare alaturi de PSD. ”Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4% cat a obtinut la ultimele alegeri nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare, dintr-un motiv foarte simplu, pentru ...