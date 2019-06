Eugen Tomac:  Plahotniuc a plecat. Ce urmeaza

Eugen Tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PMP, Eugen Tomac, realizeaza o analiza a situatiei de la Chisinau. Intr-o postare publicata pe o retea de socializare, presedintele PMP constata ca la Chisinau se incheie o era politica, o era care s-a desfasurat sub amprenta unui singur om: '' La Chisinau se incheie, aparent, o era politica, un deceniu in care totul s-a desfasurat sub amprenta unui singur om, care decidea cine si cata libertate are, cine si cata politica poate face. Timp de zece ani, R. Moldova a fost in buzunarul lui Plahotniuc. Regret ca la Bucuresti reflexele institutiilor au fost dominate de aparentele pe care Plahotniuc le-a lasat in relatia cu Romania. Mai grav este ca toti din acele institutii ale statului ...