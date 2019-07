Eugen Tomac: PMP va avea propriul candidat la prezidentiale

Eugen Tomac 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat ca nu ia in calcul o candidatura la alegerile prezidentiale din toamna. Liderul PMP spune ca e posibil ca partidul sa vina cu un candidat pentru prezidentiale, un om care a fost intotdeauna aproape de Traian Basescu, in mod special in timpul mandatelor de presedinte. Presedintele PMP, Eugen Tomac: ''Ne vom ocupa de la Bruxelles pentru ca romanii de peste Prut sa fie sprijiniti consistent in urmatoarea perioada'' Eugen Tomac precizeaza ca PMP va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale. ”Suntem intr-o analiza interna. Vrem sa venim cu un candidat care sa faca diferenta fata de tot ceea ce exista in sp ...