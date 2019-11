Eugen Tomac propune PNL, USR si PLUS o alianta anti-Badalau pentru alegerile locale

Presedintele PMP, Eugen Tomac, le propune liderilor PNL - Ludovic Orban, USR - Dan Barna si PLUS - Dacian Ciolos ca prima alianta de centru-dreapta, in vederea alegerilor locale, intre formatiunile lor sa fie infiintata in judetul Giurgiu pentru "a invinge PSD in toate localitatile si la Consiliul Judetean, astfel incat Niculae Badalau sa nu mai obtina nicio functie de reprezentare publica".