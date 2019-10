Eugen Tomac publica un SONDAJ intern al PMP: Iohannis defileaza. Dancila tranșeaza batalia pentru turul II

Președintele PMP, Eugen Tomac, publică datele unui sondaj intern al PMP despre care precizează că are în spate cercetări sociologice serioase. Conform sondajului, Klaus Iohannis ar obține 40%, Dăncilă 19%, în timp ce Dan Barna doar 13%.

”Avem parte de o campanie electorală atipică, fără dezbateri, fără programe prezidențiale prezentate, dar cu atacuri murdare la adresa candidaților integri și cu o inflație de sondaje neasumate, prezentate pe surse sau asumate parțial de diferite entități cu scopul de a manipula.

Ultima dezinformare grosolană vine din partea celor care se prezintă drept oameni care fac altfel de politica și in încercarea de a-și liniști susținătorii au strecurat in presa un presupus sondaj prin care deformează in stil PSD.