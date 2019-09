Eugen Tomac se ia de Viorica Dancila: Azi dimineata vad ca imi scrie Liviu Dragnea. Am scapat telefonul din mana!

Eugen tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PMP Eugen Tomac a raspund dur, sambata, pactului propus de sefa PSD Viorica Dancila de pe contul de mail al lui Liviu Dragnea. „In ultimele luni, Dancila incearca sa ne zica ca e neconflictuala. Azi dimineata am scapat din mana telefonul, vad ca imi scrie Liviu Dragnea mesaj. Presedintele PSD mi-a scris un mesaj prin care ne invita sa aderam la ideile lui Dragnea. Apreciez gestul lui Dancila de a ne confirma ca e un premier marioneta. Dancila, pleca si scrie in numele tau, nu in numele lui Dragnea. Pactul vostru propus poate fi acceptat cu o singura conditie: trimiterea Guvernului Dragnea 3 acasa!”, a zis Tomac la Costinesti. Dan Barna ar semna pactul cu PSD. Ce conditii ABERANTE ...