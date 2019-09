Eugen Tomac: Sustinem un guvern provizoriu la care sa participam

eugen tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat luni ca toti senatorii si deputatii PMP au semnat motiunea de cenzura, el precizand ca sustinerea pentru viitorul guvern este conditionata de infiintarea unui minister pentru Relatia cu Republica Moldova. "Am discutat si cu domnul presedinte Orban (PNL - n.r.) si cu ceilalti lideri de partid, legat de motiune. Motiunea intra in linie dreapta. Toti parlamentarii, senatorii si deputatii PMP, au semnat motiunea, sustinem ca este momentul potrivit ca Romania sa aiba un nou guvern, un nou prim-ministru, fie el si pentru un an de zile doar, intr-un guvern provizoriu pana la alegerile generale care vor avea loc anul viitor, alegerile parlamen ...