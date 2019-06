Euro a coborat la cel mai slab nivel din ianuarie pana in prezent

euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat astazi un curs de referinta de 4.7183 lei/euro, in scadere cu 0.24% fata de valoarea atinsa ieri, cel mai mic nivel din 22 ianuarie pana in prezent. Aurul a continuat sa urce si a atins cel mai mare nivel din 20 februarie pana in prezent. BNR, anunt de ultima ora pentru romanii cu rate Ieri, euro a scazut la 4.7295. astazi, euro a scazut la 4.7183 lei, cel mai slab nivel din 22 ianuarie, cand a fost 4.7142 lei. Pretul gramului de aur a crescut de la 180.2361 lei la 180.4760 lei, cel mai mare nivel din 20 februarie, cand a fost 181.3376 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4.1937 lei la 4.1995 le ...