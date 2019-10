Euro ia avant și inregistreaza cea mai mare valoare din ultimele cinci luni

Banca Naţională a României a anunţat, luni, un curs de referinţă de 4,7592 lei/euro, în creştere cu 0,08%, faţă de valoarea atinsă vineri. Acesta este cel mai mare nivel din luna mai până în prezent. Și lira sterlină înregistreaza un salt important, valoarea de luni fiind cea mai ridicată din ultimele cinci luni. Vineri, euro The post Euro ia avânt și înregistrează cea mai mare valoare din ultimele cinci luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.