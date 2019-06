Euro, la cel mai slab nivel din ianuarie pana in prezent

euro curs google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat astazi un curs de referinta de 4.7182 lei/euro, in scadere cu 0.02% fata de valoarea atinsa vineri, cel mai slab nivel pentru euro, in raport cu leul, din 22 ianuarie, cand a fost 4.7142 lei. Totodata, lira sterlina a coborat la cel mai scazut nivel din ultimele 5 luni. Vineri, euro a urcat la 4,7190 lei. Astazi, euro a scazut la 4.7182 lei, cel mai slab nivel din 22 ianuarie, cand a fost 4.7142 lei. Eugen Teodorovici, despre deficitul bugetar: Romania poate, in doi ani de zile, sa elimine deficitul de 28 de miliarde de lei Lira sterlina a scazut de la 5,3310 lei la 5.2999 lei. Acesta este cel mai slab nivel din 17 ianuarie, cand a fost 5.2962 lei. Economia britani ...