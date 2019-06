EURO U21 2019 | Daniel Isaila, despre Romania: 'Nu as fi fost la fel de inspirat ca Mirel. Este capabila de orice'

Fostul selecționer al României U21, Daniel Isăilă, nu ratează niciun moment al tricolorilor lui Mirel Rădoi de la EURO. Antrenorul care a fost pe banca tehnică a naționalei de tineret la începutul campaniei de calificare a precizat că simte un ușor regret că nu este el selecționerul echipei noastre, conform Mediafax.

"Puţin (n.red. - dacă regretă), poate pe undeva da, dar am luat cea mai bună decizie la momentul respectiv şi eu niciodată nu am fost un antrenor norocos. Sunt anumite detalii în jocuri, ai nevoie ca antrenor să ai o anumită şansă în anumite momente. Din păcate pentru mine a trebuit să muncesc mult prea mult ca să ajung la acest nivel. Şi poate nu am fi fost aici, cine ştie? Nu aş fi fost la fel de inspirat ca Mirel", a spus Isăilă la Telekom Sport, care a precizat, din nou, că performața reușită de Radu & Co., calificarea în semifinalele tureului final, acolo unde va juca în fața Germaniei, nu este una la care nu se aștepta:

"Eram convins că au calitate şi că pot învinge orice adversar. Germania a arătat o forţă deosebită, dar la ce am văzut la ultimul meci, cu Austria, au arătat că au şi carenţe şi slăbiciuni. Orice este posibil. Şi noi, la forţa, la entuziasmul de care am dat dovadă, de maturitatea în joc, de forţa grupului, suntem capabili de orice".

În plus, Daniel Isăilă a mai adăugat că îi vede pe băieții lui Rădoi la Udine pe Dacia Arena, acolo unde va avea loc finala Campionatului European:

"Nu (n.red. - o eventuală calificare în finală nu ar fi o surpriză), din moment ce am ajuns până aici ar fi o confirmare a muncii şi a momentului bun în care ne aflăm".

România urmează să înfrunte Germania, deţinătoarea titlului, în semifinalele turneului final. Partida va avea loc joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora României la Bologna.