Eurocandidatul PSD Tudor Ciuhodaru: De ce sa nu avem din nou vaccinuri romanesti, sigure si ieftine?

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eurocandidatul PSD Tudor Ciuhodaru a afirmat, marti, ca unul dintre obiectivele sale este redeschiderea Institutului Cantacuzino, care ar putea sa asigure din nou vaccinuri romanesti asupra carora sa nu planeze controverse. "Un proiect pe care l-am trecut cu greu prin Parlamentul Romaniei, primind amenintari multiple, pentru ca era Big Pharma in spate si interese mari imobiliare: deschiderea Institului Cantacuzino. De ce nu am avea vaccinurile ieftine, la timp, sigure in Romania? Sa nu mai ridice nimeni nicio problema de teoria conspiratiei, ca sunt facute pentru a-i imbunatati pe altii. Vezi si: Deputatul Tudor Ciuhodaru: "De azi e oficial. Vom avea la Iasi primul Spital Regional de U ...