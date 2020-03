Eurodeputații cer un raspuns unitar al UE la pandemia de coronavirus

Parlamentul European a susţinut joi, într-o sesiune plenară extraordinară, necesitatea unei solidarităţi europene puternice pentru a sprijini cetăţenii în contextul COVID-19, înaintea unui vot crucial în regim de urgenţă asupra primului set de măsuri propuse de Comisia Europeană pentru a ajuta statele membre să combată pandemia eficient şi coordonat, noteazp Agerpres.

Eurodeputaţii au solicitat ţărilor membre ale UE să colaboreze şi să menţină frontierele interne deschise pentru a permite livrarea echipamentelor medicale şi a mărfurilor.Respectând măsurile stricte de prevenţie, membri din conducerile tuturor grupurilor politice s-au reunit joi într-o sesiune specială în sala de plen din Bruxelles, în timp ce alţi eurodeputaţi au urmărit dezbaterea de acasă. Datorită procedurilor speciale instituite, toţi eurodeputaţii au putut să voteze de la distanţă: 687 de europarlamentari au participat la primul vot pentru a aproba procedura de urgenţă.În deschiderea dezbaterii, preşedintele David Sassoli a reafirmat că Parlamentul European nu va înceta să lucreze, în ciuda pandemiei. "Acesta este singurul mod în care putem fi în serviciul oamenilor, al comunităţilor noastre şi al personalului medical care se sacrifică în spitalele noastre din Europa. Parlamentul European va continua să îşi îndeplinească rolul său democratic", a adăugat el."Când am avut nevoie de un spirit 'toţi pentru unul', mulţi au dat un răspuns de tipul 'doar pentru mine'. Dar lucrurile se îmbunătăţesc acum. Libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor este singura modalitate de a aproviziona acele regiuni care au nevoie. A pune bariere între noi pur şi simplu nu are sens. Cetăţenii Europei îşi vor aminti deciziile şi acţiunile noastre de astăzi", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat necesitatea unei acţiuni comune şi a păstrării pieţei uniceÎn numele grupului Partidului Popular European (PPE), Esteban Gonzalez Pons a făcut un apel similar celui al preşedintei Comisiei Europene şi a solicitat ca resursele să fie canalizate către asistenţa medicală locală şi ca libera circulaţie a echipamentelor medicale şi a bunurilor să fie garantată. El a cerut menţinerea sistemelor politice, investiţiilor în cercetare şi solidarităţii între liderii europeni al căror "spirit european cedează"."Deciziile de astăzi nu sunt decât un prim pas", a declarat Javier Moreno Sanchez (S&D), subliniind necesitatea de a propune, de asemenea, măsuri precum un 'plan Marshall' al Uniunii Europene, finanţat de un nou instrument financiar comun european, şi un fond european pentru şomaj, pentru a atenua consecinţele economice şi sociale ale crizei COVID-19."Dacă Europa este strâns legată de solidaritatea economică şi monetară, solidaritatea pentru sănătate este şi mai necesară", a spus Dominique Riquet (Renew Europe). El a susţinut măsurile privind zborurile goale şi a spus că reţelele de aprovizionare bine organizate sunt cele mai bune metode pentru a stabiliza Europa şi a lupta împotriva bolii. "Vreau ca acest aforism să se aplice Europei şi cetăţenilor săi: ceea ce nu ne omoară ne va face mai puternici", a conchis el.Nicolas Bay (grupul Identitate şi Democraţie) a criticat răspunsul UE. "Avem o provocare mare şi sunteţi absenţi. Comisia Europeană i-a pus pe europeni în pericol. Uniunea Europeană nu este nici măcar capabilă să coordoneze măsurile luate de statele membre. Criza COVID-19 este un cui, poate ultimul, în sicriul unei birocraţii incapabile", a spus el."Mulţumirile şi recunoştinţa nu sunt suficiente", a spus Ska Keller (grupul Verzilor), care a solicitat să fie extinsă asistenţa şi către Balcanii de Vest. Verzii cer acordarea de sprijin financiar pentru persoanele care au rămas fără venituri şi asigurarea stabilităţii ţărilor UE, prin emitere de "obligaţiuni corona" (coronabonds). Aceste vremuri extraordinare "nu sunt un pretext pentru a submina controlul democratic": guvernele trebuie să rămână sub controlul parlamentelor naţionale, a adăugat Ska Keller.Din partea grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), Derk Jan Eppink a propus un răspuns pragmatic diferit la criză: "Noile obligaţiuni euro sau obligaţiuni corona nu ar fi o modalitate eficientă de a revitaliza economia europeană. Oamenii au nevoie urgentă de numerar. Băncile centrale naţionale ar trebui, în schimb, să acorde credite cu dobândă zero cetăţenilor şi companiilor noastre"."O Europă care protejează ar avea grijă de angajaţii săi esenţiali. În loc să aplaudăm personalul medical, casierii, persoanele de care depinde viaţa noastră, haideţi să îi ajutăm", a spus Manon Aubry (Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică), pledând pentru punerea în comun a producţiei de echipamente medicale şi pentru o strategie clară şi coordonată care să pună capăt măsurilor de izolare.