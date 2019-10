Eurodeputat PSD, scenariu exploziv dupa motiune: 'Efectul unor jocuri de putere din afara Romaniei'/ Miza: Comisar european pe placul Germaniei

Europarlamentarul PSD Cristian Terheş susţine că războiul politic din România, care a dus la demiterea guvernului, este rezultatul unor jocuri de putere din afara României. Terheş afirmă că la Bruxelles se vorbeşte despre faptul că România ar urma să desemneze un comisar european pe placul Germaniei, în persoana liberalului Siegfried Mureşan.

"Ceea ce vedeti ca se intampla in Romania este efectul unor jocuri de putere din afara Romaniei si priveste atat controlul asupra justitiei, cat si nominalizarea comisarului european

In prezent se voteaza in Parlamentul European comisarii care sa faca parte din viitoarea Comisie Europeana, comisari ce sunt propusi de guverne.

Pana azi in UE erau 10 guverne sustinute de partide care erau afiliate S&D si 9 la PPE. Restul partidelor aflate la guvernare in UE sunt impartite intre Renew, ECR etc.

Pentru ca PPE sa aiba mai multi comisari decat S&D era necesar sa doboare un guvern, pentru a impune din partea noului guvern o propunere de comisar care sa fie pe placul nemtilor.

Ca intotdeauna veriga slaba a fost gasita Romania, unde lupta fratricida a generat ceea ce vedeti.

In acest joc a intrat si Ciolos, care se doreste un power trader la nivel european, insa este doar o biata papusa a lui Macron.

Macron/Ciolos au crezut ca pot ei fi un fel de "partid balama" la nivel european, care sa treaca ori sa pice candidatii pentru comisari dupa cum considera.

In acest context, Macron a propus pentru comisar european din partea Frantei pe Sylvie Goulard, un candidat care, in perioada in care a fost europarlamentar, a delapidat/furat bani europeni primind, in acelasi timp, si compensatii grase de la un ONG american.

Atitudinea sfidatoare a lui Sylvie Goulard din comisie, cand a fost audiata, precum si a lui Ciolos - care pe de o parte nu s-a tinut de intelegere, iar pe de alta parte pretinde neobosit integritatea, in timp ce sustine un asemenea candidat compromis - i-a enervat pe toti, astfel ca au actionat in consecinta.

In timp ce in Romania se numarau voturile de la motiune, in Parlamentul European se vota in comisiile reunite ITRE si IMCO daca Goulard este "calificata" sa fie sau nu comisar.

Din 112 europarlamentari prezenti, 82 au votat ca Goulard nu e calificata, unul s-a abtinut si 29 (cei mai multi de la Renew) au votat ca e calificata.

Votul devastator impotriva coruptei din Franta sustinuta de Macron si Ciolos pentru postul de comisar european arata ca toate intelegerile din Parlamentul European dintre grupuri au cazut.

Iar acest efect de domino a fost generat de respingerea abuziva a Rovanei Plumb de catre comisia JURI.

Nu doar Romania, dar si UE au intrat intr-o situatie de criza.

Noua Comisie Europeana e programata sa fie votata in Plenul Parlamentului European din Strasbourg pe data de 23 octombrie.

Franta, Ungaria si Romania trebuie sa vina cu noi candidati pentru comisari.

In Romania insa guvernul este demis, prin urmare numai urmatorul guvern ar putea face o nominalizare de comisar. Va dura saptamani bune pana cand un nou guvern va fi instalat in Romania pentru a face o nominalizare. In tot acest timp, Comisia Europeana e blocata.

Ce nu fac unii, insa, pentru a-si pune un comisar? Daca e cazul, dau jos guverne din alte tari.

Mai in gluma, mai in serios, colegi europarlamentari straini zambeau pe holuri spunand ca, daca pe timpul cand Ciolos era comisar european Franta a avut doi comisari, de ce nu ar avea si Germania acum doi comisari, daca Romania nominalizeaza pe "cine trebuie". Intelegeti acum zbaterea PNL-ului sa-l puna comisar pe Vasile Siegfried Muresan", scrie Cristian Terheş pe Facebook.