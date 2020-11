Eurohold, proprietarul Euroins Romania, face tranzacția anului in Europa de Est. Care este angajamentului grupului fața de Euroins

Vasil Stefanov, directorul de dezvoltare al Eurohold, spune că profilul companiei nu se va schimba în ceea ce privește angajamentul său de a crește și de a-și extinde activitatea de asigurări, mai ales că Euroins România trece printr-o perioadă de întărire și repoziționare.

Știripesurse: Sunteți în plin proces de preluare a activelor CEZ Bulgaria. Este o achiziție majoră într-un an extrem de turbulent și complicat pentru toate piețele financiare. Care sunt obiectivele acestei noi afaceri?

Vasil Stefanov: Pe baza indicatorilor economici din Europa și a condițiile economice din jurul pandemiei COVID-19, am considerat că mediul este favorabil pentru tranziția către un profil de risc de portofoliu mai conservator. Pe baza unei cercetări aprofundate de piață și luând în considerare capacitatea de capital a grupului, am pus bazele unei aderări strategice și a unei expansiuni pe piețele de utilități și, mai ales, în sectorul energetic din Bulgaria și Europa de Est va avea un efect pozitiv asupra profilului de risc al grupului nostru.

Activele bulgare ale grupului CEZ reprezintă o mare oportunitate de piață pentru realizarea intențiilor strategice pe termen mediu și lung ale grupului nostru, și anume diversificarea portofoliului nostru, scăderea expunerii la riscurile de piață și intrarea treptată pe noi piețe reglementate, ceea ce duce la o acuratețe sporită a fluxurilor de numerar prognozate.

Fără îndoială, trecem printr-o perioadă fără precedent. Cu toate acestea, filialele CEZ s-au descurcat foarte bine până acum. Performanța Grupului CEZ din Bulgaria în 2019, precum și în prima jumătate a anului 2020, este o dovadă a caracterului non-ciclic al companiilor din portofoliu, având în vedere vremurile tulburi și incerte în care trăim. Unul dintre obiectivele noastre imediate ar fi să continuăm îmbunătățirea rețelei de distribuție. Abordarea acestor ineficiențe ar putea duce la o creștere substanțială a rentabilității. Planurile Eurohold sunt de a sprijini și îmbunătăți actualul program de investiții al CEZ în Bulgaria. Programul de investiții va fi pe deplin aliniat la reglementările și cerințele autorității de reglementare în domeniul energiei și la obiectivele UE pentru pachetul privind energia verde pentru 2030.

În plus, intenția Eurohold este de a transforma CEZ în Bulgaria în cea mai importantă companie din sectorul utilităților din Bulgaria în ceea ce privește sustenabilitatea, satisfacția clienților și standardele etice, prin asumarea unui angajament clar în investițiile în tehnologii inovatoare, susținând astfel o performanță financiară de top și o concurență loială pentru acționarii săi.

La finalizarea tranzacției cu CEZ, activele și veniturile combinate ale Eurohold vor depăși 2 miliarde euro, iar compania va avea peste 6000 de angajați și 5 milioane de clienți.

Acordul va fi finanțat din fonduri proprii, dar și cu sprijinul băncilor globale de investiții. În ultimii 20 de ani, în cele 30 de achiziții pe care le-am făcut până acum, am colaborat cu mari bănci internaționale în asigurarea finanțării tranzacțiilor. Deci, am construit relații perfecte cu băncile globale de investiții.

Știripesurse: Putem anticipa o schimbare a profilului Eurohold, care până în prezent este evidențiată de prezența sa puternică pe piața asigurărilor și reasigurărilor?

Vasil Stefanov: Nu, profilul companiei nu se va schimba în ceea ce privește angajamentul său de a crește și de a-și extinde activitatea de asigurări. Cu toate acestea, mixul de afaceri se va schimba, deoarece intenția Eurohold este de a cesiona activitățile sale non-core (vânzări și leasing auto) pentru a se concentra pe servicii de asigurare și de utilități.

În prezent, expunerea globală a Eurohold se concentrează în principal pe asigurări și vânzări de automobile, reprezentând 82,7% și, respectiv, 15,3% din veniturile grupului în 2019. Având în vedere sensibilitatea vânzărilor de autoturisme noi la turbulențele economice, echipa de management a grupului a decis să-și concentreze eforturile în diversificarea mai eficientă a portofoliului grupului, urmată de un acord semnat cu un fond de top din regiune pentru cesionarea a 75,5% din portofoliul său de leasing (EuroLease Group) în 2019. Cesionarea segmentului de vânzări și leasing va conduce la o concentrare suplimentară asupra fluxurilor de trezorerie stabile și previzibile, cum ar fi sectorul asigurărilor și cel energetic.

Știripesurse: Printre participațiile Grupului CEZ din Bulgaria se numără o companie de utilități electrice, un furnizor de energie electrică, un comerciant autorizat de energie electrică și un parc solar. Ce lipsește afacerii?

Vasil Stefanov: Ar trebui să subliniem faptul că operațiunile CEZ din Bulgaria sunt foarte bine integrate. Am putea vedea un accent mai mare pe producția de energie regenerabilă în viitor, mai ales că lumea, în mod inevitabil, se va strădui să se orienteze spre surse de energie mai durabile.

Știripesurse: Pentru Eurohold industria energetică este o afacere mai sigură decât cea din industria asigurărilor?

Vasil Stefanov: În general, o societate de utilități pe o piață reglementată ar avea un flux de numerar mai previzibil decât o altă companie financiară, mai ales având în vedere că CEZ este în mod natural un monopol în regiune. Cu toate acestea, Eurohold se află pe piața asigurărilor de peste 20 de ani, ceea ce ne-a permis să dezvoltăm capacități excepționale de gestionare a riscurilor. Ca rezultat, vedem spațiul de utilități ca fiind mai sigur, dar doar marginal.

Știripesurse: Fiind cea mai mare companie listată din Sofia, cum a perceput piața de capital această achiziție?

Vasil Stefanov: Vestea privind potențiala achiziție a CEZ a fost percepută foarte pozitiv de piața de capital, după cum reiese din creșterea semnificativă a prețului acțiunilor Eurhold după anunț. Cu toate acestea, ne așteptăm la o creștere și mai mare odată ce afacerea este oficial încheiată.

Știripesurse: În prezent, Eurohold este prezent în Bulgaria, România, Grecia, Georgia, Polonia, Ucraina, Italia și Spania. Există interes pentru noi achiziții pe aceste piețe?

Vasil Stefanov: În prezent, nu există obiective concrete, dar Eurohold este în permanență în căutare de noi oportunități în regiune, deoarece aceasta face parte din strategia noastră mai amplă pentru o creștere continuă. În această etapă, Eurohold își concentrează eforturile asupra finalizării achiziției portofoliului bulgar al CEZ, precum și asupra altor câteva achiziții în curs în sectorul asigurărilor.

Știripesurse: V-ați simțit împiedicat de autorități? Există mai mult sprijin din partea autorităților pentru sprijinirea companiilor în Bulgaria decât în România?

Vasil Stefanov: Desigur, nu am fost mulțumiți de decizia lor inițială, dar am înțeles că o afacere de această dimensiune ar atrage un control suplimentar. Cu toate acestea, am rămas calmi, deoarece am fost foarte încrezători în cazul nostru, după cum reiese din procesul de recurs câștigat cu succes. Pentru grupul nostru, este extrem de important să menținem o relație sănătoasă cu autoritățile de reglementare și să obținem sprijinul acestora.

Eurohold Bulgaria este un grup de afaceri independent, lider în regiune și cea mai mare companie listată la bursa din Sofia. Eurohold operează în domeniul asigurărilor, leasingului, vânzărilor de mașini, gestionării activelor și serviciilor de investiții. Eurohold deține Euroins Insurance Group (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente din regiune, care operează în 11 țări și deține filiale în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Georgia, Rusia și Belarus. EIG operează și în Grecia și Polonia și are operațiuni de asigurare de nișă în Spania și Italia. În prezent, grupul de asigurări are peste 2,5 milioane de clienți și peste 3.000 de angajați.