„Europa are nevoie de o pauza”: planul UE pentru a reporni calatoriile și turismul in ciuda COVID

Statele UE ar trebui să garanteze vouchere pentru călătoria anulată în timpul pandemiei coronavirusului și să înceapă să ridice restricțiile de frontieră internă pentru a salva o parte din sezonul turistic de vară. Reuters scrie că această decizie va fi anunțată de excutiv săptămâna viitoare. Turismul, care contribuie în mod normal la aproape o zecime […]