Europa Centrala, sub presiunea coronavirusului. Romania, țara cu cel mai mic buget din UE alocat sanatații

Europa Centrală a fost puțin atinsă de primul val al pandemiei de coronavirus, dar acum situația e mult mai rea – și amenință să copleșească sistemele medicale ale multor țări membre mai sărace ale UE. În primăvară, țări precum Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia și altele din regiune au luat măsuri dure rapid – închizând […]