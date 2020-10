Europa inregistreaza pentru prima data 100.000 de cazuri zilnice de COVID-19

În Europa s-au înregistrat pentru prima dată joi peste 100.000 de cazuri zilnice de COVID-19, după ce ţări precum Rusia şi Marea Britanie au cunoscut în ultimele cinci zile o creştere a numărului de infecţii cu coronavirus, relatează Reuters. Epicentrul focarului din regiunea Europei s-a mutat în Regatul Unit, Rusia, Spania şi Franţa care au raportat cel puţin peste 10.000 de cazuri fiecare în ultimele trei zile. Rusia a raportat vineri cele mai multe cazuri zilnice de coronavirus după luna mai, determinând autorităţile de la Moscova să ia în considerare închiderea barurilor şi a cluburilor de noapte. Regatul Unit a înregistrat joi peste 17.000 de cazuri de COVID-19, ministrul britanic al sănătăţii Matt Hancock avertizând că Marea Britanie se află într-un "moment periculos". Multe regiuni din nordul Angliei, Ţara Galilor şi Scoţia au introdus restricţii mai severe privind interacţiunea socială pentru a încerca să împiedice răspândirea bolii. Marea Britanie are o rată de deces de 7% în urma îmbolnăvirilor cu COVID-19, printre cele mai mari din lume. Mai mult de şase la fiecare 10.000 de persoane au murit din cauza virusului în ţară. În prezent, Europa a înregistrat peste 16% din totalul cazurilor de coronavirus la nivel global şi aproape 22% din decesele provocate de COVID-19. Joi, când numărul cazurilor raportate zilnic a depăşit pragul de 100.000, Europa de Est a fost cea mai afectată regiune, cu peste 33.600 de cazuri raportate zilnic. În Europa de Nord, Marea Britanie a fost singura ţară cu un număr extrem de mare de cazuri. Noile infecţii în ţară au crescut de peste 2,5 ori de la începutul lunii octombrie fără semne de încetinire a răspândirii bolii. Italia, în sudul Europei, a înregistrat peste 4.000 de cazuri pentru prima dată din aprilie, când ţara era devastată de virus. Numărul zilnic de cazuri din ţară a crescut constant în ultimele trei luni. Ţara se află pe locul al doilea ca număr de decese pe continent, cu 36.083 de morţi de la izbucnirea epidemiei, în februarie. Guvernul spaniol a declarat vineri stare de alertă în regiunea capitalei Madrid, ca măsură de combatere a extinderii epidemiei de COVID-19. Cu 850 de cazuri de coronavirus la 100.000 de locuitori, zona Madridului are cea mai mare rată de infectare din Europa. În Europa de Vest, Franţa a înregistrat joi un nou număr zilnic record de cazuri de COVID-19 pentru două zile consecutiv, spitalele funcţionând în sistem de urgenţă. La rândul său, Belgia a impus controale mai stricte asupra adunărilor după apariţia de noi infecţii în ţară. Noile cazuri de coronavirus au crescut de peste 2,6 ori de la începutul lunii octombrie. Infecţiile cu COVID-19 au făcut deja peste 10.000 de decese în ţară, care are o populaţie de 11 milioane de locuitori.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Mihaela Toth, editor online: Irina Giurgiu)