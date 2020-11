Europa intra in lockdown. La București, inca se analizeaza inchiderea parcurilor. Arafat: Vom ajunge in situația Italiei

În timp ce tot mai multe state europene adoptă măsuri restrictive de circulație, în București, autoritățile abia evaluează dacă vor închide sau nu parcurile, și așa slab frecventate, fie din cauza pandemiei, fie din cauza temperturilor. Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu ia în calcul închiderea parcurilor din Capitală pe timp de noapte, motivând că tinerii se […] The post Europa intră în lockdown. La București, încă se analizează închiderea parcurilor. Arafat: Vom ajunge în situația Italiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.