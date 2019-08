Europa League: FCSB remiza cu Mlada Boleslav

FCSB si MLADA Boleslav google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Mlada Boleslav, in prima mansa a turului 3 preliminar din Europa League. Formatia ros-albastra a avut o noua prestatie slaba, iar jocul de la Giurgiu a fost lipsit de clarviziune. Cehii au dominat categoric in prima repriza, dar nu au fost foarte curajosi si prima ocazie au avut-o abia in minutul 40, cand Bucha a trimis cu capul pe langa poarta. In schimb, FCSB a tras primul sut pe poarta abia in minutul 51, cand Vina a incercat sa-l surprinda pe portarul cehilor din unghi. Pe final de meci, FCSB a incercat sa mareasca ritmul, in special prin Florinel Coman, care a avut trei sanse bune de a marca. De asemenea, Pantiru a ratat o ocazie incredibila in min ...