Europa, lovita de „iadul rosu”. Corpul uman va resimti temperaturi de 47-48 de grade

Este o saptamana de foc in Europa, mai ales in vestul si centrul continentului. Oamenii indura cu stoicism valul de caldura instalat de mai multe zile. In cateva tari, au fost sau urmeaza sa fie depasite recorduri istorice pentru luna iunie. Zeci de scoli au fost inchise in Franta, iar Germania a introdus limita de viteza pe autostrazi, unde in mod normal nu exista asemenea restrictii. Pentru joi, in regiunea pariziana sunt preconizate 41 de grade la umbra. Aproape toata Franta a fost miercuri sub avertizare cod portocaliu, cu temperaturi intre 35 si izolat 40 de grade Celsius, urmand ca joi si vineri, la apogeul valului de canicula, harta sa se inroseasca. Temperaturile prognozate se vor situa intre 38 si ...