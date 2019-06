Europa trebuie sa dialogheze cu Rusia, sustine Emmanuel Macron (presa)

"Este necesar ca Europa să dialogheze cu Rusia" care trebuie, la rândul ei, "să facă eforturi", a afirmat preşedintele Franţei Emmanuel Macron într-un interviu acordat marţi canalului public de televiziune elveţian RTS, transmite AFP. "Europa, în această ordine multilaterală pe care o susţin, are nevoie să reconstruiască o nouă gramatică a încrederii şi securităţii cu Rusia şi nu trebuie ca acest lucru să se întâmple doar prin intermediul Alianţei Nord-Atlantice", a apreciat şeful statului francez. "A fost un gest militar, nu putem pretinde că nu s-a întâmplat nimic", a mai afirmat Macron, făcând referire la anexarea Crimeii de către Rusia. În opinia sa, "fără un progres clar şi palpabil în procesul Minsk (în vederea încetării luptelor din estul Ucrainei), "nu poate avea loc o reformă a G8", care a redevenit G7, fără Rusia, după anexare. "Dar trebuie să aibă loc o discuţie strategică. De aceea săptămâna aceasta voi avea din nou o discuţie lungă cu Vladimir Putin, în calitate atât de preşedinte al Franţei cât şi al G7", a precizat Emmanuel Macron. "Avem dezacorduri, dar lucrăm împreună", a asigurat el, menţionând în special cooperarea în vederea găsirii unei soluţii politice în Siria. Şi "am greşi dacă am lăsa Rusia să se îndrepte spre China", a pledat în continuare preşedintele francez. Pentru Macron, Rusia "este o ţară mare, care a trăit drame împreună cu noi", şi nu trebuie "să uităm niciodată preţul plătit" de această ţară în cel de-al doilea război mondial. Emmanuel Macron a pledat, de asemenea, pentru ca "europenii să se echipeze europeneşte" în domenii precum armamentul şi telecomunicaţiile, dintr-o preocupare faţă de "suveranitatea europeană". "Dacă Europa vrea să existe, nu putem afirm că ne îndoim de angajamentul SUA şi (în acelaşi timp) să nu cumpărăm echipamente europene", a susţinut el. Întrebat în legătură cu candidaţii favoriţi la funcţiile de conducere din instituţiile UE, Macron s-a limitat să îşi exprime dorinţa ca doi bărbaţi şi două femei să ocupe cele patru posturi cheie (preşedinte la Parlamentului, Comisiei, Consiliului şi reprezentantul diplomatic al UE). A mai asigurat că, în cazul ipotetic în care cancelarul german Angela Merkel ar candida, s-a bucura de susţinerea sa. Referitor la faptul că puietul de stejar oferit anul trecut preşedintelui Donald Trump s-a uscat, a promis că îi va trimite un altul. "Simbolistica urmărea ca acesta să fie plantat împreună. Săracul de el nu a supravieţuit pentru că a fost supus unui regim un pic dur", a răspuns Macron zâmbind dar, a adăugat el, "nu trebuie să vedem un semn acolo unde nu este cazul". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)