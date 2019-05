EUROPAfest, la Bucuresti si Sibiu – Peste 300 de muzicieni din 31 de tari, concerte, ateliere si concursuri

Cea de-a 26-a ediţie a festivalului EUROPAfest va avea loc între 9 şi 18 mai, la Bucureşti şi Sibiu, unde vor fi prezenţi peste 300 de muzicieni din 31 de ţări. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Din program vor face parte concerte, concursuri, ateliere, jam sessions şi evenimente neconvenţionale, sub sloganul „It’s all about live quality music!”. EUROPAfest a fost primul eveniment din România care a primit, în 2005, Înaltul Patronaj al Casei Regale, iar din 2015 a fost desemnat de Comisia Europeană între cele mai bune festivaluri din Europa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Festivalul va debuta pe 9 mai - Ziua Europei - cu o gală ce va avea loc la Teatrul Odeon din Bucureşti şi unde va cânta Dan Papirany Band, muzicieni din Australia, Israel şi Noua Zeelandă, şi Gabriele Agosta (Italia), potrivit unui anunţ făcut miercuri de organizatori. Între 11 şi 18 mai, în Capitală vor avea loc concertele din cadrul concursului-festival Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC între primele 3 concursuri de jazz ale Europei. Sala Dalles va găzdui zilnic, începand cu 13 mai şi până pe 17 mai, de la ora 19:00, un concert de jazz. În total, 16 trupe din 13 ţări. Accesul la concerte se va face pe bază de bilet, care costă 49 de lei şi pot fi cumpărate de pe iabilet.ro. Între 11 şi 18 mai, va avea loc cea de-a 25-a ediţie a Jeunesses International Music Competition „Dinu Lipatti”, la care vor participa peste 60 de violonişti din 24 de ţări. Juriul de specialişti internaţionali va acorda premii în valoare de 10.000 de euro. La acest eveniment, accesul elevilor şi studenţilor este liber, în li ...