Europalia - Peste 35 de scriitori romani vor vorbi despre avangarda, roman politist, poezie si paradoxurile lumii de azi

Tema principală a programului literar al Festivalului Europalia România este dialogul. Pe parcursul a patru luni vor fi organizate dezbateri, mese rotunde, lansări de carte cu o tematică diversă precum: perspectiva narativă a istoriei comune europene, personalităţi ale secolului al XX-lea, interferenţele cu celelalte arte, avangarda română văzută ca o parte esenţială a avangardei europene, romanul poliţist - gen literar şi metamorfozele acestuia, poezia română contemporană şi paradoxurile lumii de astăzi. Toate acestea vor fi tot atâtea forme de dialog cu publicul belgian şi cu reprezentanţii diasporei române potrivit news.ro

Debutul programului literar al festivalului a avut loc, pe 8 octombrie, la Teatrul din Liège, acolo unde Linda Maria Baros şi Davide Napolia au susţinut o lectură-performance, în cadrul vernisajului "101 Livres d’ardoises". Expoziţia este semnată de artista Wanda Mihuleac.

În continuarea programului literar, pe 6 noiembrie, La Hôtel de Ville Bruxelles, va avea loc o masă rotundă despre "Anecdota în contextul istoriei europene comune" - o discuţie despre anecdotă în contextul istoriei europene comune, moderată de Jacques De Decker, secretar al Academiei Regale Belgiene, la care vor fi prezenţi Adrian Cioroianu, Baudouin Decharneux, Matei Vişniec.

Teme de actualitate precum migraţia şi multilingvismul vor face, pe 13 noiembrie, obiectul dezbaterii, "Migraţie/ Multilingvism", la care vor participa scriitorii Tatiana Ţîbuleac şi Claudiu Florian şi moderatoarea Anne Bergman-Tahon. Evenimentul este organizat la House of European History, în colaborare cu The European Union Prize for Literature.

În cadrul unei Soirée polar, pe 23 noiembrie, publicul va afla ce anume face romanul poliţist atât de popular şi cum de a reuşit de multe ori să depăşească limitele stricte ale genului. George Arion, Alain Berenboom şi Liliana Lazar vor răspunde acestor întrebări puse în discuţie de moderatoarea evenimentului, jurnalista Daniela Zeca-Buzura, în cadrul dezbaterii de la Biblioteca Sésame din Bruxelles.

"Nous sommes tous un peu dada". Afirmaţia lui Tristan Tzara reiterează perenitatea paradoxală a avangardei. Astfel, pe 30 noiembrie, alături de Mica Gherghescu, Michel Carassou, Petre Răileanu, Sebastian Reichmann şi moderatorul Philippe Dewolf, va fi evocată aventura avangardei române şi europene, la librăria Quartiers Latins din Bruxelles.

Evenimentul "De la force poétique. Quatre cinq poètes roumaines" va cuprinde o dezbatere dedicată poeziei la care vor participa câteva dintre cele mai reprezentative poete contemporane, Angela Marinescu, Simona Popescu, Moni Stănilă, Floarea Ţuţuianu. Poemele lor împreună cu cele ale Martei Petreu, vor fi prezentate pe un ecran în traducere în limbile neerlandeză şi franceză. Dezbaterea moderată de Linda Maria Baros va avea loc la Biblioteca Chioroux, Liège şi Arthis de la Bruxelles.

De asemenea, unul dintre continuatorii cei mai valoroşi ai avangardei române, inovator al discursului poetic, Gherasim Luca, va fi omagiat la Université Catholique Louvain-la-Neuve, pe 5 decembrie, şi la Midis de la Poésie, pe 17 decembrie.

Scriitoarele Carmien Michels, Simona Popescu, Andreea Răsuceanu şi traducătoarea Cătălina Olşobanu vor participa la o întâlnire literară la Biblioteca Munt Punt pe 12 decembrie 2019. Ziaristul Terry Verbiest va avea, tot aici, pe 13 decembrie, o întâlnire cu publicul, unde va vorbi despre rezidenţa sa de la Timişoara.

Patru scriitori din generaţii diferite, Gabriela Adameşteanu, Ioana Pârvulescu, Mircea Cărtărescu, Cătălin Pavel, vor dezbate 30 ans après, la Bozar, pe 18 decembrie, o temă esenţială a istoriei recente - căderea comunismului. La evenimentul moderat de Peter Vermeersch se vor face mărturisiri inedite despre prima revoluţie transmisă în direct şi despre urmările acesteia.

Scriitorii Gabriela Adameşteanu, Ioana Pârvulescu şi Cătălin Pavel vor face pe 19 decembrie o vizită ghidată la Muzeul de Istorie Europeană. Publicul va fi condus de fiecare participant spre colecţiile muzeului de unde fiecare scriitor invitat îşi va alege un obiect pe care îl va prezenta vizitatorilor. De asemenea, în cadrul Europalia, Mircea Cărtărescu, cel mai tradus scriitor român, va avea întâlniri, pe 19 decembrie, cu publicul belgian la Huis van Teirlinck şi cu studenţi de la Université Libre de Bruxelles.

Pe 10 ianuarie 2020, la Maison des Auteurs, va avea loc evenimentul "Free the world! Together in Romania, Together in Europe!", iniţiat de PEN Club România prin scriitoarea Magda Cârneci, în colaborare cu PEN Club Belgia.

Gigi Căciuleanu, o personalitate a coregrafiei mondiale, a devenit personajul unui album remarcabil, „Gigi Căciuleanu - L'Hommedanse“, realizat de teatrologul Ludmila Patlanjoglu şi publicat de editura ICR. Albumul va fi lansat, pe 22 ianuarie 2020, la Maison Béjart, alături de Michel Robert în prezenţa autoarei şi a lui Gigi Căciuleanu.

Jan H. Mysjkin, un reputat traducător din limba română în limba neerlandeză, va prezenta, pe 30 şi 31 ianuarie 2020, poezia română contemporană, la Anvers şi Bruxelles, alături de Irina Nechit, Doina Ioanid, Cosmin Perţa şi Teodor Dună.

Tot în cadrul programul de literatură al festivalului Europalia un rol important îl au şi rezidenţele organizate la Timişoara, Bruxelles şi Amay - Liège. Astfel vor beneficia de întâlnirile cu scriitori şi cu publicul poeta şi romanciera Carmien Michels şi jurnalistul Terry Verbiest la Timişoara, cu sprijinul Asociaţia Timişoara Capitală Europeană 2021, Simona Popescu la Maison de la Poésie d’Amay - Liège, iar Linda Maria Baros şi Cătălin Pavel vor fi prezenţi la Passa Porta. De asemenea, scriitorii Simona Popescu şi Mircea Dinescu vor avea întâlniri cu studenţi ai Université Libre de Bruxelles.

Poezie & Bucătărie & Mircea Dinescu este evenimentul care încheie programul de literatură şi Festivalul Europalia România, pe 1 februarie 2020. Poetul Mircea Dinescu va susţine o lectură la Huis van Teirlinck, urmată de un regal, de data aceasta culinar, unde invitaţii se vor bucura de bucate pregătite după reţete româneşti tradiţionale.