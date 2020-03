Europarlamentar: 'Coronavirusul a pus cruce modului de organizare si functionare al Uniunii Europene'

"Coronavirusul a pus cruce modului de organizare si functionare al Uniunii Europene asa cum il stim azi." Este afirmaţia europarlamentarului PSD Chris Terheş, cel care pledează pentru întărirea statelor naţionale în contextul în care, în criza coronavirusului, fiecare ţară din UE se descurcă pe cont propriu. Terheş susţine nevoie debirocratizării şi a revenirii la ideea iniţială a comunităţii economice europene, nu a unei uniuni politice.

""Comunitatea economica europeana" - precursoarea UE - a fost gandita dupa al doilea razboi mondial ca o "piata comuna", in care tarile sa vanda si sa cumpere produse si servicii pentru a genera prosperitate, iar prin prosperitate, pace.

Dupa 1992, insa, prin Tratatul de la Maastricht, aceasta "comunitate economica" a fost transformata intr-o "uniune politica", in care o birocratie supranationala nealeasa de nimeni si care nu da socoteala nimanui a preluat tot mai multe puteri si atributii de la statele membre.

Transformand aceasta "comunitate" intr-o "uniune politica", implicit s-a intrat in retorica si gandirea politica de a controla aceasta entitate politica de un partid european, asa cum face PPE.

S-a ajuns astfel ca, in timp, sa fie impuse de sus, de la Bruxelles, in jos, spre statele membre, fel si fel de directive, reglementari si rezolutii care au preluat din suveranitatea si deciziile statelor. La orice critici venite din statele membre, raspunsul birocratiei bruxeleze era ca trebuie sa fim solidari, ca stiu ei mai bine ce trebuie facut, ca suntem o uniune, ca unul pentru toti si toti pentru unul etc.

Daca doriti sa vedeti aceasta retorica de slogane si cuvinte goale cititi-l pe Ciolos.

Criza din Italia generata de coronavirus si faptul ca aceasta tara a fost lasata sa se bata de una singura cu acest flagel, in timp ce birocratii europeni stau pititi si tacuti, a demonstrat ca actualul mod de organizare si functionare al UE este incapabil sa gestioneze o criza si sa vina cu solutii in fata ei.

In fata actualei crize mondiale am vazut cu totii ca UE, in afara unui aparat birocratic netransparent si neales imens, nu exista atunci cand vine vorba de rezolvarea unei crize si ca, in fapt, fiecare tara e singura.

Solutia pentru a fi pregatiti pe viitor in fata problemelor ce vor veni este sa revenim la intarirea statelor nationale, sa ne intarim economia - sustinand, printre altele, firmele romanesti sa produca cat mai mult pentru romani in Romania -, si sa intelegem ca nimeni din afara nu ne doreste binele mai mult decat ni-l dorim noi.

Daca noi nu facem pentru noi ce e bine pentru noi, un strain clar nu o va face. Daca noi nu putem Romania si romanii pe primul loc, clar ca strainii nu o vor face.

In zilele acestea dam un prin test de solidaritate in primul rand nationala, in care trebuie sa dovedim ca putem invinge ura ce ni s-a inoculat in anii ce au trecut, ura promovata inclusiv in numele "valorilor europene".

Trebuie sa ne comportam ca un "neam unit", protejandu-ne si ajutandu-ne unii pe altii.

Pe plan european, dupa ce vom invinge epidemia, pe termen scurt vor trebui gasite mijloace de sustinere a economiilor nationale in criza economica ce va veni.

Pe termen mediu si lung apoi, Uniunea Europeana va trebui sa treaca printr-un profund proces de reforma, de eliminare a birocratiei sufocante si de intarire a statelor membre. Europa e puternica doar atunci cand statele ei sunt.

Pana atunci, ramaneti tari in credinta si nu va panicati. Stati acasa, insa sunati-va unii pe altii, comunicati cu prietenii si familia, aratati-va iubirea si sprijinul. Nu va temeti! Impreuna vom reusi!

Dumnezeu sa binecuvanteze Romania si pe toti romanii, indiferent unde s-ar afla!", scrie Terheş pe Facebook.