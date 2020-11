Europarlamentar PNTCD: Nu exista inca la nivelul UE un vaccin anti-Covid. Iohannis minte

Europarlamentarul PNȚCD, Christian Terheș, critică dur ceea ce el numește propaganda mincinoasă dusă de președintele Klaus Iohannis cu privire la iminența unei acțiuni de vaccinare în masă în România anti-Covid-19. El susține că responsabilii de la Bruxelles acum abia fac pregătirile incipiente cu privire la contractori, la siguranța vaccinurilor și de contracte, dar NU există încă un vaccin care să fie deja livrat în vreun stat UE.

Europarlamentarul îl acuză pe președinte că face deșănțat campanie ca și cum ar exista un asemenea vaccin deja achiziționat și gata să vină în România doar pentru a mai strânge o mână de voturi pentru PNL:

”Iohannis minte in legatura cu vaccinul anti-COVID: in UE nu exista pana in acest moment un asemenea vaccin care sa fie "sigur si eficient"

Afirmatiile lui Iohannis din ultimele conferinte sau declaratii de presa, in care anunta ca deja are pusa la punct o strategie de vaccinare in masa a populatiei Romaniei, insinuand ca ar fi deja un vaccin anti-COVID la nivelul UE, fac parte dintr-o campanie de manipulare a populatiei doar cu scopul de a obtine voturi pentru PNL, in detrimentul sanatatii oamenilor.

Aceste afirmatii iresponsabile sunt apoi rostogolite de propagandistii sclavi din presa, care, fara sa chestioneze cele spuse de Iohannis, dezinformeaza populatia ca ar exista deja un vaccin anti-COVID cumparat de UE pe care salvatorul Iohannis il va duce in Romania.

Afirmatiile iresponsabile ale lui Iohannis vor contribui la scaderea continua a increderii romanilor in UE, deoarece, pe baza spuselor lui Iohannis, oamenii isi vor face niste asteptari care nu sunt realiste.

Realitatea faptica la nivelul UE este urmatoarea:

Intr-adevar Comisia Europeana a semnat mai multe contracte cu diverse firme medicale pentru a pre-comanda vaccin anti-COVID, insa conditia este ca aceste vaccinuri sa fie "sigure si eficiente" (safe and effective). Or, pana in prezent nu s-a luat o decizie la nivelul UE care dintre aceste vaccinuri ar fi "sigure si eficiente" pentru a putea fi distribuite statelor membre UE si a incepe o vaccinare in masa.

Toate discutia despre vaccinuri in acest moment este la nivel de principiu, iar in privinta contractelor la nivel de testare si verificare.