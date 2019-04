Europarlamentar PSD, propunere SOC: Finlanda sa renunte la presedintia Consiliului UE, in favoarea Romaniei

Europarlamentarul PSD Emilian Pavel reacţionează la rezultatul alegerilor din Finlanda, unde partidul de extremă dreapta a obţinut un rezultat peste aşteptări. Pavel ironizează guvernul finlandez, care anul trecut se oferea să preia preşedinţia Consiliului UE în locul României, după ce preşedintele Iohannis a afirmat că România nu este pregătită. Eurodeputatul PSD propune ca Finlanda să renunţe la exercitarea propriei preşedinţii semestriale a Consiliului UE, în a doua jumătate a anului 2019, în favoarea României.

"Cand ma uit la rezultatul alegerilor din Finlanda, incerc sa imi imaginez cum ar fi aratat Presedintia Consiliului UE azi, daca ar fi preluat-o ei la 1 ianuarie! Evident acea propunere se dovedeste astazi ca fiind nu doar ridicola, dar evident pur politica!

Ce imi doresc? Imi doresc sa continuam noi, Romania, inca 6 luni! Am demonstrat ca suntem capabili sa ducem aceasta responsabilitate! Am inchis 90 de dosare, din care mai mult de 60 sunt legislative! Am organizat sute de intalniri, la nivel de inalt si de experti, care au demonstrat seriozitatea si profesionalismul ROMANESC!

Guvernul PSD a schimbat imaginea Romaniei la nivelul UE!

Fac un apel la responsabilitate catre Guvernul interimar al Finlandei si ii rog sa renunte la Presedintia Rotativa care ar trebui sa inceapa pe 1 iulie! Nu ne putem permite sa pierdem 6 luni cu incertitudini politice la Helsinki! Mai mult decat atat, o eventuala includere a extremei drepte intr-o noua constructie a majoritatii guvernamentale in timpul Presedintiei Rotative a Consiliului UE, nu poate fi benefica Proiectului European!", scrie Emilian Pavel pe Facebook.