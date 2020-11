Europarlamentar: 'Stiati ca tehnologia folosita in fabricarea vaccinurilor anti-Covid nu a mai fost folosita pe oameni?'

Europarlamentarul PNŢCD Cristian Terheş afirmă că vaccinurile anti-COVID despre care se vorbeşte în prezent nu sunt ca vaccinurile obişnuite, care au salvat multe vieţi, ci folosesc o tehnologie încă nefolosită pe oameni. Acesta atrage atenţia că, înainte de a se vorbi despre vaccinare în masă, oamenii trebuie să fie informaţi complet.

"Stiati ca tehnologia folosita in fabricarea vaccinurilor anti-Covid nu a mai fost folosita pe oameni?

Cand se vorbeste despre vaccinul anti-Covid, la care lucreaza mai multe firme, se vorbeste ca si cum ar fi la fel ca orice alt vaccin, care in istorie a salvat milioane de vieti, si trebuie sa fii batut in cap sa nu fii de acord cu asa ceva ori sa negi evidenta demonstrata istoric si practic.

Adevarul este, insa, ca aceste vaccinuri anti-Covid la care se lucreaza in prezent folosesc o tehnologie cu totul noua, tehnologie care inca nu a fost aprobata pentru oameni.

Vaccinurile traditionale, acelea care iau peste 10 ani sa fie dezvoltate, testate si aprobate pe oameni, contin virusi morti sau slabiti, care odata introdusi in organism genereaza anticorpi si asa persoana dezvolta imunitate fata de acel virus.

O parte din actualele vaccinuri anti-Covid la care se lucreaza, insa, folosesc tehnologia mRNA (messanger RNA), prin care se introduce un cod ADN a virusului in organism (de aceea vaccinurile se pastreaza la temperaturi foarte mici), iar pe baza lui organismul genereaza anticorpi. Detalii despre noua tehnologie mRNA gasiti pe net.

Chestiunea insa e ca acest gen de vaccin pana in luna noiembrie 2020 nu a mai fost testat pe oameni si NICIODATA nu a fost aprobat sa fie folosit pe oameni. Pana in prezent vaccinul mRNA a fost doar o chestiune teoretica, niciodata testat pe oameni si verificat in timp ca nu ar avea efecte secundare.

“no mRNA vaccine or drug has ever won approval”, arata un articol de specialitate publicat pe 10 noiembrie 2020.

Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a semnat un contract cu firma Pfizer Inc. pentru un vaccin anti-Covid ce foloseste tehnologia mRNA, Jerusalem Post noteaza ca “acestea vor fi primele vaccinuri mRNA aduse pe piață pentru pacienții umani”.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a creat recent o noua clasa de vaccinuri mRNA, tocmai pentru ca tehnologia e cu totul noua.

OMS recunoaste faptul ca tehnologia este noua si revolutionara, insa "multe aspecte ale raspunsului imunitar generat de vaccinul ADN nu sunt intelese" (Many aspects of the immune response generated by DNA vaccines are not understood).

Dupa cum vedeti, tehnologia este noua, promite multe dar nu a mai fost testata in masa pe oameni, de aceea lumea isi pune intrebari si chestioneaza.

Intr-o societate democratica, care respecta drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor, inainte de a vorbi despre vaccinari in masa ori cu forta e important sa li se spuna oamenilor toate detaliile despre aceste vaccinuri, pentru ca acestia sa aleaga in cunostinta de cauza", scrie Terheş pe Facebook.