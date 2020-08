Europarlamentar USR, lovitura la temelie pentru Klaus Iohannis: ii arata cum se contrazice singur

Europarlamentarul USR, Ramona Strugariu, face o comparație între discursul președintelui Klaus Iohannis din 2019 și cel din anul 2020. În 2019, Iohannis se implica în ”Dosarul Caracal” și cerea demisia șefului DIICOT, Felix Bănilă, în timp ce în 2020, președintele susține că nu dorește să se implice în justiție și îi acordă încredere actualei șefe DIICOT, în ciuda erorilor flagrante comise în ”Dosarul 10 August”.

”30 septembrie 2019, dosarul Caracal, Klaus Iohannis:

''Este extrem de grav ca cei care conduc institutii ale statului roman gireaza astfel de comportamente prin care posibili infractori sunt tratati cu manusi iar victimele sunt tratate cu duritate si agresivitate. Aceasta situatie este generata in primul rand de esecul guvernarii incompetente din ultimii ani, o guvernare care a avut ca scop salvarea infractorilor.

Azi nu ma refer doar la Guvern, ma refer si la conducerea DIICOT, institutie a carei implicare in cazul Caracal ar fi trebuit sa aduca un plus de credibilitate. Doar ca, sub conducerea domnului Banila, acest lucru nu s-a intamplat, iar ancheta continua sa genereze semne de intrebare majore. Modul in care s-au desfasurat lucrurile pana acum nu face decat sa ridice suspiciuni si sa accentueze lipsa de incredere a oamenilor in autoritati, iar o astfel de abordare nu poate duce decat la rezultate proaste.