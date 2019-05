EUROPARLAMENTARE 2019. Estimarile partidelor: PSD scade sub 30%, USR-PLUS urma pe locul doi

Estimările partidelor pentru rezultatele alegerilor europarlamentare, la ora 15.00, arată o situaţie neplăcută pentru actuala coaliţie de guvernare. PSD a scăzut sub 30%, în vreme ce ALDE se menţine cu puţin peste pragul electoral. Surpriza o reprezintă USR, care a urcat la 24%, depăşind PNL. PMP, UDMR şi Pro România se luptă să se menţină The post EUROPARLAMENTARE 2019. Estimările partidelor: PSD scade sub 30%, USR-PLUS urmă pe locul doi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.